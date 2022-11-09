В Новосибирске суд отклонил апелляцию убийцы экс-депутата Митряшина

Убийца экс-депутата не смог обжаловать приговор Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию убийцы бывшего депутата Ивана Митряшина. Судьи внесли изменения в решение суда на заседании 9 ноября 2022 года.

- Защитник осужденного и представитель потерпевшей подали апелляционные жалобы. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения в части наказания, исключил частичное возмещение морального вреда и расходы на погребение из числа смягчающих обстоятельств. Однако судебная коллегия признала смягчающим обстоятельством то, что супруга осужденного направила потерпевшей деньги на возмещение морального вреда и расходов на погребение. Приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Трагедия произошла вечером 10 мая 2021 года в ДНП «Бердский перекат» под Новосибирском. Бывший депутат Совета депутатов Новосибирска Иван Митряшин приехал к родителям бывшей девушки, между ним и 50-летним отцом произошла ссора. В ходе драки 50-летний подсудимый нанес не меньше 2 ударов по голове и туловищу, два раза ударил ножом в ноги. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Смерть Митряшина наступила в больнице от острой кровопотери.

Полиция задержала подозреваемого, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 50-летнего мужчину арестовали, Новосибирский районный суд назначил подсудимому 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также частично удовлетворил иск потерпевшей на 1,2 млн рублей.

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