Новосибирский Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарском районе. Фото: СУ СК РФ по НСО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарском районе, жертвой которого стала 7-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября на 11 километре дороги город Татарск – село Увальское. Автобус вылетел с дороги и перевернулся. Водитель в тот момент был трезв. По словам шофера, он не справился с управлением на скользкой дороге.

Как рассказывали очевидцы, 7-летняя девочка вылетела из окна, а после ее придавил ПАЗик. Ребенок скончался на месте происшествия. Еще 7 человек получили различные травмы.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще одно уголовное дело возбудил СК. Речь идет об оказании автоперевозчиками услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

− Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», − уточнили в Следкоме.

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