В Новосибирской области к 2024 году построят экопромышленный парк за миллиард рублей

В Новосибирской области построят экопромышленный парк.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирская область получит субсидию в миллиард рублей на проектирование и строительство экопромышленного парка для утилизации и переработки отходов. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Помимо Новосибирской области, подобные предприятия появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях.
Финансирование выделено на 2022 – 2024 годы. Парк в Новосибирской области построят на площади в 21,3 гектар. Мощность парка позволит утилизировать около 105 тысяч тонн отходов в год.
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