Проект бюджета на 2023 год обсудили в Заксобрании Новосибирской области

В Законодательном Собрании Новосибирской области обсудили проект бюджета на 2023 год. Фото: Заксобрание НСО

В Законодательном Собрании Новосибирской области обсудили проект бюджета на 2023 год. Об итогах встречи рассказали на сайте Заксобрания в среду, 9 ноября.

Речь идет о публичных слушаниях по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В них приняли участие не только министры и депутаты, но и представители общественности.

Одним из выступающих был министр экономического развития НСО Лев Решетников. По его прогнозам, рост ожидается по всем показателям.

− В 2023 году темп роста промышленного производства (в сопоставимых ценах к 2022 году) ожидается в размере 102,3%, сельского хозяйства – 101,9%, платных услуг – 102,4%, заработной платы – 99,4%, − отметили в публикации.

Предполагается, что в 2023 году размер доходов областного бюджета составит 243,9 миллиарда рублей, а расходов – 277,7 миллиарда рублей. Прогнозируется дефицит в размере 33,7 миллиарда рублей.

Деньги из бюджета пойдут на финансирование 33 государственных программ Новосибирской области. На это власти планируют выделить 256,8 миллиарда рублей.

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