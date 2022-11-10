В Новосибирске 23-летняя девушка ответит за массовое ДТП из-за колеи на Советском шоссе

Водитель винит в ДТП колею на шоссе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске начался суд над 23-летней девушкой. Ее обвиняют в массовой аварии на Советском шоссе. ДТП произошло 16 января 2022 года на участке между улицей Петухова и улицей Мира.

По данным ГИБДД, 23-летняя девушка за рулем Pontiac Grand двигалась по шоссе, не справилась с управлением в условиях снежных накатов и колейности. Из-за чего столкнулась с попутной машиной Honda. От удара Honda вылетела на встречку и столкнулась с Subaru Forester. В результате столкновения Subaru наехала на металлическое ограждение, а автомобиль Honda - на бордюрный камень.

В ДТП пострадала пассажирка Honda. 63-летнюю пенсионерку доставили в больницу на «скорой», врачи зафиксировали у нее переломы костей левой ноги со смещением, с утратой 30 % трудоспособности.

- Водитель Pontiac вину признала частично, пояснила, что причиной ее выезда на полосу встречного движения являлось ненадлежащее состояние дорожного покрытия, а именно наличие на проезжей части глубокой колеи, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Елена Миллер.

Дело рассматривают в Кировском районном суде.

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