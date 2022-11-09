В новосибирской горбольнице диабетик с ножом угрожал расправой пациентам и сотрудникам

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

7 ноября в 14.29 в одном из городских супермаркетов бойцами группы быстрого реагирования за кражу палки колбасы были задержаны 60-летний мужчина и его 55-летняя спутница. В ходе разбирательства мужчине внезапно стало плохо. Он схватился рукой за грудь в области сердца и попросил вызвать ему скорую. В итоге за причиненный кражей ущерб рассчиталась женщина и была отпущена, а мужчина - доставлен в больницу и госпитализирован.

8 ноября в 20.49 в другом новосибирском магазине вдруг стало плохо еще одной любительнице брать чужое. Задержанная за кражу бутылки водки 56-летняя женщина пожаловалась «гвардейцам» на сильную головную боль и подкатывающую тошноту, заподозрив у себя повышение давления. Бойцы ГБР вызвали в магазин бригаду скорой помощи, которая госпитализировала задержанную. Медики высказали предположение, что женщине плохо не из-за гипертонии, а в связи с интоксикацией, вызванной употреблением алкоголя.

9 ноября в 0.40 экипаж ГБР-77 ГВАРДИИ был вызван в 7-й корпус горбольницы на улице Залесского. 60-летний мужчина, находившийся на лечении в диагностическом центре по поводу сахарного диабета, грубо нарушил больничный режим (покинул отделение и употребил спиртное), после чего вернулся и начал приставать к лежащим в соседней палате пациенткам. Женщины отказались с ним общаться, тогда он взял в руки кухонный нож и стал угрожать расправой окружающим его пациентам, врачам и медсестрам. Бойцы ГБР задержали хулигана, отняли у него нож и передали задержанного сотрудникам полиции. Свой поступок хулиган объяснил давней контузией головы, обострением состояния здоровья из-за выпитого алкоголя и проявлением чувств любви к женщинам. За нарушение режима пациент был выписан из больницы решением администрации.

Ранее Агентство Безопасности ГВАРДИЯ сообщало о другом пьяном пациенте горбольницы, который 6 ноября 2022 года сломал врачу очки.