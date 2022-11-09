Три фильма о трудовом подвиге новосибирцев показали школьникам

В Новосибирске показали три фильма о военной доблести города. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Документальные фильмы «Город трудовой славы», «Забытый герой Победы» и «Культура, которую мы сберегли» посмотрели новосибирские школьники. В концертном комплексе имени В. В. Маяковского показали картины о работе заводов во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Новосибирская область сыграла огромную роль в обеспечении фронта в годы Великой Отечественной войны. Сюда прибыли 37 промышленных предприятий из эвакуированных западных регионов России. Заводы начинали выпускать продукцию сразу после прибытия, – рассказали в пресс-центре.

Картины снимали в НОВАТе, «Красном факеле», в ДК имени Октябрьской революции, кукольном театре, на вокзале и в Доме офицеров. Создатели фильмов – сотрудники музеев – хотели погрузить зрителя в атмосферу военного времени и показать, как город, несмотря на трудности, смог сохранить культуру.

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