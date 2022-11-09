Новосибирец сбил молодую учительницу на пешеходном переходе и обвинил ее в ДТП

Молодая учительница шла по пешеходному переходу, когда ее сбил внедорожник. Фото: Предоставлено потерпевшей

Сибирячка Ксения попала под колеса внедорожника на жилмассиве «Просторный» и обвинила водителя. ДТП произошло 20 октября на перекрестке улиц Виктора Шевелева и Александра Чистякова.

- Я возвращалась домой из магазина, стала переходить дорогу и уже почти перешла, когда меня сбил белый «УАЗ –Патриот». Свидетели рассказали, что от удара я покатилась по дороге и лежала лицом вниз. Водитель поднял меня и довез до больницы, там нашли переломы трех ребер и пневмоторакс ,– рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ксения.

Девушка провела несколько недель на больничном, оставив работу в детском саду и в школе. Ксения предложила решить вопрос миром, попросив компенсацию порванной одежды, разбитого смартфона и расходов на лечение. Водитель в ответ купил новый смартфон, а в остальной сумме отказал.

- Водитель – мужчина за 50 лет. На очной ставке в полиции он стал утверждать, что я шла не по переходу, а просто перебегала дорогу возле остановки, нарушая ПДД. Через пару недель я нашла двух свидетелей, один из них скинул видео, где все сразу ясно. Он этот ролик не видел, – сообщила КП-Новосибирск Ксения.

Девушка получила переломы ребер и синяки. Фото: Предоставлено потерпевшей

24-летняя пострадавшая добилась начала расследования по признакам административного производства в полиции. Однако после слов водителя в отношении нее также начали проверку за создание аварийной ситуации. Педагог утверждает, что место ДТП стало аварийным для всего жилмассива.

- Следователь сказала, что наше дело уже шестое, в том месте часто сбивают детей. А через этот переход ходят в школу дети, рядом строят детский сад. Хотелось бы, чтобы никто больше не пострадал, – сообщила КП-Новосибирск педагог Ксения.

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