Новосибирец, чью квартиру затопило кипятком, отсудил у страховой 350 тысяч рублей

Прорыв трубы на чердаке затопил комнату Фото: Николай ХИЖНЯК

Новосибирец отсудил у страховой компании деньги на ремонт квартиры, затопленной горячей водой. Решение по иску к страховой компании, управляющей компании и Фонду модернизации ЖКХ появилось на сайте Центрального районного суда.

Потоп в квартире собственника начался во время ремонта кровли в 2021 году. Истец указал – рабочие повредили трубу горячего водоснабжения. Кипяток полился в квартиру. Из-за этого провис навесной потолок, сломались 20 встроенных светильников, были повреждены обои и ламинат. Согласно оценке экспертов, ущерб составил более 114 тысяч рублей.

Представители подрядчика по капремонту утверждали, что прорыв произошел самопроизвольно. Хозяин квартиры подал иск к управляющей компании и региональному оператору.

Судебная экспертиза установила, что прорыв произошел из-за износа трубы. Однако управляющая компания ранее застраховалась от подобного случая, поэтому суд определил ответчиком страховщика.

Истец обратился к страховой компании, которая не возместила ущерб от страхового случая в срок. Поэтому и попала под неустойку.

- Взыскать со страховой компании ущерб в размере 145111 рублей, неустойку в размере 130599 рублей, компенсацию морального вреда, 352778 рублей, – сообщили на сайте Центрального районного суда.

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