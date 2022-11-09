Жительница Новосибирска не может вывести вшей у дочки из-за антисанитарии в детском саду. Фото: " ЧП Новосибирск".

Жительница Новосибирска рассказала об антисанитарии, которая творится в детсаду на Гоголя. По ее словам, постельное белье там не стирают, а ребятишки бегают по мокрому и грязному полу. Жалобу сибирячка опубликовала в соцсети.

– Вши у детей в месяц по два раза, уже куда только не писала, все бесполезно, нет управы на нашу заведующую, – поделилась отчаявшаяся мать в паблике «ЧП Новосибирск».

Женщина сопроводила пост фото и видео. На кадрах – грязный пол, нестиранная постель. А также вши, кишащие в детских волосах.

На жалобу матери отреагировали в мэрии Новосибирска. Они написали, что передали обращение женщины в департамент образования. Пообещали, что в ситуации разберутся.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала про другой садик города. Оттуда сбежал 2-летний мальчик: ни воспитатель, ни охранник сразу не заметили исчезновения малыша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber