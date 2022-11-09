Жительница Новосибирска не может вывести вшей у дочки из-за антисанитарии в детском саду. Фото: " ЧП Новосибирск".
Жительница Новосибирска рассказала об антисанитарии, которая творится в детсаду на Гоголя. По ее словам, постельное белье там не стирают, а ребятишки бегают по мокрому и грязному полу. Жалобу сибирячка опубликовала в соцсети.
– Вши у детей в месяц по два раза, уже куда только не писала, все бесполезно, нет управы на нашу заведующую, – поделилась отчаявшаяся мать в паблике «ЧП Новосибирск».
Женщина сопроводила пост фото и видео. На кадрах – грязный пол, нестиранная постель. А также вши, кишащие в детских волосах.
На жалобу матери отреагировали в мэрии Новосибирска. Они написали, что передали обращение женщины в департамент образования. Пообещали, что в ситуации разберутся.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала про другой садик города. Оттуда сбежал 2-летний мальчик: ни воспитатель, ни охранник сразу не заметили исчезновения малыша.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер