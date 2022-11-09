В Новосибирске собираются установить еще одну стелу на площади

В Новосибирске могут установить стелу на площади Станиславского. Фото: Евгений КОЧКИН

Мэрия Новосибирска установит еще одну стелу на городской площади. В этот раз монумент планируют установить на левом берегу, на площади больше 24 тысяч квадратных метров.

Тему о резервировании земель на площади Станиславского поднимут в среду, 9 ноября, на заседании комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска.

Напомним, 3 ноября состоялось открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» на площади Калинина в Заельцовском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber