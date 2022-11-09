В Новосибирске завершился сезон проката электросамокатов

В Новосибирске закрывают сезон самокатов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске в начале ноября закончился сезон поездок на самокатах. По гололеду и снегу кататься небезопасно. Об этом сообщает InfoPro.54 со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh.

Чаще всего новосибирцы пользовались самокатом не для прогулок, а чтобы быстро добраться до точки назначения.

– В прошедшем сезоне пользователи электросамокатов в Новосибирске стали более аккуратными при поездках, – рассказали в компании, отметив, что количество поездок за год увеличилось в три раза.

Чаще всего на самокатах катаются по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистской, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту. Всего за сезон горожане «накатали» 3,5 миллиона километров.

В следующем году открытие сезона кикшеринга запланировано на март-апрель. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2022 году сезон проката электросамокатов начался в апреле.

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