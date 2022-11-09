В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском рядом с железнодорожной станцией Линево грузовой поезд сбил мужчину. Он погиб на месте от полученных травм. Подробности раскрыли в УТ МВД СФО.

– В транспортной полиции установили, что 59-летний сибиряк, нарушая правила, шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости от приближающегося поезда. Машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но это не помогло избежать наезда. По предварительным данным, погибший мужчина был пьян, – уточнили в ведомстве.

Транспортные полицейские передадут собранные материалы в СК РФ на транспорте. Там проведут процессуальную проверку. После нее примут решение в соответствии с законом.

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