Вертолёты коммунальщиков перестали летать по ночам над Новосибирском

Вертолёты запускали только в тех местах, где запрещены дроны. Фото: СГК.

Жителям Новосибирска больше не будет мешать спать шум вертолётов. Как сообщили в пресс-службе СГК в среду, 9 ноября, обследования с воздуха завершились. Скоро будет готова карта со списком дефектов теплотрасс.

– В ближайшие дни бригада специалистов приступит к наземной диагностике и оперативно выполнит ремонт поврежденных участков, – уточнили в Telegram-канале компании.

Вертолёты вылетали по ночам, так как на тепловизоре только в темноте видны утечки и повреждения изоляции. При этом ночные полёты зависели от погодных условий и разрешений от аэропорта Толмачево. В тех местах, где можно запускать беспилотники, трубы обследовали дроны.

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