Новосибирца, задолжавшего почти 200 тысяч рублей, не пустили в Армению. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Новосибирска пришлось выплатить более 190 тысяч рублей, чтобы вылететь за границу. Об этом рассказали в УФССП по НСО.

– 32-летний житель Черепановского района НСО задолжал крупную сумму. Предупреждения приставов игнорировал. В итоге ему запретили выезд за границу. Вероятно, и это его не смутило. В конце октября новосибирец попытался улететь в Армению через Сочи. Его остановили при прохождении пограничного контроля, – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы все же продолжить поездку, сибиряку пришлось рассчитаться. Он полностью погасил долг.

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