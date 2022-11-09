В Маслянино под Новосибирском полицейские выстрелили по колесам «ВАЗа» в погоне за пьяным водителем

В Новосибирской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой по колесам. Фото: стоп-кадр видео пресс-службы ГУ МВД РФ по НСО.

Под Новосибирском нетрезвый 44-летний житель Маслянинского района на автомобиле «ВАЗ» решил сбежать от экипажа ДПС. Виляющий по дорогам поселка автомобиль создавал угрозу для жизни прохожих и не останавливался на требования полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– После неоднократных требований остановиться, инспекторы приняли решение о применении табельного оружия. Действуя в соответствии с законом «О полиции», сотрудник ДПС после предупреждения совершил прицельный выстрел по колесам транспортного средства, – сообщили в ведомстве.

Алкотестер выявил небольшое опьянение. Водителя доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по двум статьям, автомобиль поместили на спецстоянку.

Суд может назначить гонщику штраф в 30 тысяч рублей и лишить его прав до двух лет.

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