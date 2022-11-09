Синий седан влетел в столб на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе синий седан врезался в столб. О ДТП сообщили в среду, 9 ноября, в соцсети.
– Авария произошла при невыясненных обстоятельствах рядом с ТЦ «Невский», – написали в паблике «АСТ-54».
В комментариях к посту очевидцы сообщили, что перед тем, как влететь в столб, седан столкнулся с «Тойотой». Информация о пострадавших уточняется.
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