Морозы до - 40 градусов ожидают в Алтайском крае в начале декабря

Морозы придут в Алтайский край в начале декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима в Алтайском крае начнется с суровых морозов. Об этом сообщает издание «Толк».

Сервис Gismeteo дает неутешительный прогноз, основанный на данных прошлых лет: уже 4 декабря столбик термометра опустится до - 35 градусов. Морозы могут продлиться около недели, потом возможно небольшое потепление до - 22 градусов.

В Новосибирской области прогнозируют снежное начало зимы с температурой около 0 градусов.

Синоптики алтайского ЦГМС утверждают, что пока нельзя дать точный прогноз на начало декабря, и предупреждают, что цифры, основанные на статистике, могут быть неточными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber