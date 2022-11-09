Синоптики рассказали, почему в Новосибирске ещё не лёг снег

Синоптики рассказали, когда ляжет снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, почему в Новосибирске еще не сформировался снежный покров. По данным синоптиков сервиса «Яндекс Погода», стабильную минусовую температуру ожидают только во второй половине ноября. Пока в Новосибирске температура держится около 0 градусов.

– Снег ещё будет таять из-за колебания температур, характер погоды неоднородный. Точно можно сказать, что снежный покров уже будет сформирован в декабре, – рассказала КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Напомним, ранее синоптики предполагали, что снег может окончательно лечь в конце ноября и не растаять до весны. В последние несколько лет снег ложился в первой половине ноября.

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