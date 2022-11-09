Двух мёртвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в запертых квартирах нашли сразу двух мертвых мужчин. До них не могли достучаться и дозвониться родственники. Встревоженные родные вызвали спасателей. Самые страшные догадки подтвердились.

- Первый вызов поступил в 17:13 на улицу Нижегородскую. Квартиру вскрыли, там нашли мертвого мужчину 1959 года рождения. Тело передали родственникам и сотрудникам скорой помощи. Следом, в 17:43, спасатели выехали на проспект Дзержинского. Чуть больше часа ушло на то, чтобы попасть в запертую квартиру. За дверями нашли мертвого пенсионера 1934 года рождения. Тело передали полицейским, – говорится в сообщении МАСС.

В службе спасения напомнили, если вам нужна помощь, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber