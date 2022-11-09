Глухие заторы сковали новосибирские улицы утром 9 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы Новосибирска на карте вновь горят красным цветом. На утро 9 ноября уровень городских заторов достиг 6 баллов. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сегодня на улицах Котовского, Ватутина, Станиславского. Заторы на Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Сложно проехать по площади Труда и по Димитровскому мосту. Затруднено движение и по Октябрьскому мосту – там гигантская пробка.

На правом берегу красным горят улицы Большевистская, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Заторы на улицах Восход, Военной и Фрунзе.

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