Уголовное дело возбудили против школьника из Новосибирска, который ударил друга ножом на Алтае

На Алтае школьник из Новосибирска ударил друга ножом в спину. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Алтае 14-летний школьник из Новосибирска ударил ножом в спину друга. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает. Нападавшего могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, ребенок приехал на каникулы из Новосибирска к бабушке в село Егорьевского района Алтайского края. Там он поссорился с другом и ударил его в спину ножом-бабочкой. Причины конфликта и мотивы подростка установят следователи.

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