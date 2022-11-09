Полицейские ищут новосибирца, спустившего с чужой карточки почти 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске мужчина нашел банковскую карту. Он не стал искать владельца, а присвоил себе. После чего закупился на чужие деньги. Спустил приличную сумму. Теперь транжиру ищет полиция.

– 1 ноября подозреваемый расплатился картой в магазине на Кропоткина. Затем произвел оплату в других магазинах. Общая сумма, которую он потратил, превысила 9 тысяч рублей, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции опубликовали фото подозреваемого. На него, кстати, завели уголовное дело за кражу в крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 6 лет в колонии.

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