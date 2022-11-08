В Новосибирске сняли мультфильм «Легенда Каракана»

Мультфильм повествует о двух легендах Караканского бора. Фото: кадр из видео

В Новосибирской области вышел третий мультфильм, посвященный легендам региона. Он называется «Легенда Каракана» и рассказывает о двух историях, произошедших в одноименном бору.

Первая — история о татарском мальчике, который во время нападения на деревню, унес все богатства жителей в котелке и спрятал его.

Вторая история рассказывает о местном герое Афанасии Селезневе, грабившем богатых и раздающим награбленное бедным. Мужчина мог превращаться в селезня, и эта способность не раз выручала его из передряг.

Всего в «Тайны Барабинской степи» войдут пять мультфильмов. Два из них уже вышли: «Кыштовский йети», рассказывающий легенду о живущем в местных лесах снежном человеке, и «Жемчужина Сибири», повествующий о возникновении озера Данилово.

Впереди еще два мультфильма: «Клады Хана Кучума» — история о том, как Хан Кучум, испугавшись предсказания о будущем поражении, собрал все свои богатства и спрятал их в подземном замке, который до сих пор пытаются отыскать. И последняя история — «Хутор Нейфельда», которая рассказывает о появлении немецкой деревни Неудачино и истории знаменитых часов Абрама Штеффена. Проект «Тайны Барабинской степи» стал победителем конкурса творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства и получил господдержку в виде президентского гранта.

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