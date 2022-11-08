В Кузбассе исправительная колония пытается купить крематор для своей свинофермы

Колонии крематор необходим из-за свинофермы.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кузбассе исправительная колония №1, находящаяся в Мариинском районе, планирует приобрести крематор. Информация об этом появлялась на сайте госзакупок.
— Крематор должен быть новым, выпущенным не ранее 2021 года, а также свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода, — указано в документах к закупке.
В ГУ ФСИН Кузбасса Сибдепо пояснили, что крематор необходим колонии из-за свинофермы, расположенной на территории учреждения. По санитарно-ветеринарным нормам отходы хозяйства должны утилизироваться определенным способом, поэтому колония и собирается купить крематор.
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