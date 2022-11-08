В Новосибирске с 9 ноября закроют проезд по Сузунской

Работы продлятся две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели закроют проезд по улице Сузунской. Связано это с работами на водопропускном сооружении через Плющиху в районе дома №1.

— С 9 по 25 ноября закрывается сквозной проезд по улице Сузунской. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что на время работ проезд для жителей СНТ «Культура» и НСТ «Ветеран» организуют через въезд со стороны улицы Татьяны Снежиной.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе на 13 метров сузили улицу 1-я Чулымская.

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