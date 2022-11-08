Дело завели по статье за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Фото: прокуратура НСО

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в Новосибирской области, в котором погибла 7-летняя девочка. Напомним, произошла авария во вторник, 8 ноября. По сообщению прокуратуры, водитель не справился с управлением из-за гололеда и вылетел в кювет, где перевернулся.

— Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, — сообщили в региональном МВД.

Напомним, очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что девочка вылетела из окна, когда автобус падал и у него разбились стекла. По слова людей, ПАЗик упал на девочку и придавил ее. В ДТП пострадали еще 7 пассажиров, один из которых отказался от госпитализации.

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