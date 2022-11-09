Названо число порнографических сайтов, закрытых в Новосибирске в 2022 году

Иски были в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске закрыли 8 порнографических сайтов в 2022 году. Об этом КП-Новосибирск сообщил Александр Барышников, прокурор Центрального района города Новосибирска.

- В 2022 году прокурором в суды было отправлено 8 административных исковых заявлений о запрете доступа к порнографической информации, которые удовлетворены, - рассказал КП-Новосибирск Александр Барышников, прокурор Центрального района.

Он отметил, что при обнаружении подобной информации прокурор проводит проверку сайта и просит через суд его закрыть.

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