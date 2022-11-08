В гараже Бердска дотла сгорела «Лада Калина»

От огня пострадал только автомобиль и вещи, которые были в гараже. Фото: Отдел надзорной деятельности по городу Бердск УНД ГУ
В Бердске в гараже по улице Карла Маркса дотла сгорела «Лада Калина». Произошло ЧП перед обедом во вторник, 8 ноября.
— В результате пожара огнём повреждены автомобиль LADA Kalina, а также личные вещи общей площадью 30 м², — рассказали в местном отделении регионального МЧС.
В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не травмировался и не погиб.
Напомним, сегодня на стройке четвертого моста через Обь загорелся экскаватор. По сообщению регионального МЧС, возгорание началось с моторного отсека.
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