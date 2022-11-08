Эксперт по выживанию рассказал, как спасти потерявшего сознание человека при пожаре

Пострадавшего следует перевернуть на бок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что нужно делать для спасения человека, потерявшего сознание при пожаре. Полезной информацией он поделился с News.ru.

Михаил советует перевернуть пострадавшего на бок и немного приподнять его голову. Это необходимо, чтобы человек не подавился собственным языком. После следует вызвать скорую помощь.

− Самое простое − находиться рядом с человеком и контролировать его первичные признаки жизни до прибытия квалифицированных специалистов, − подчеркнул эксперт по выживанию.

Если пожар начался в помещении, крайне важно защитить органы дыхания от угарного газа. В этом могут помочь приложенная к лицу мокрая тряпка или бутылка объемом 2-5 литров.

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