Эксперт по выживанию рассказал, как спасти потерявшего сознание человека при пожаре

Пострадавшего следует перевернуть на бок.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что нужно делать для спасения человека, потерявшего сознание при пожаре. Полезной информацией он поделился с News.ru.
Михаил советует перевернуть пострадавшего на бок и немного приподнять его голову. Это необходимо, чтобы человек не подавился собственным языком. После следует вызвать скорую помощь.
− Самое простое − находиться рядом с человеком и контролировать его первичные признаки жизни до прибытия квалифицированных специалистов, − подчеркнул эксперт по выживанию.
Если пожар начался в помещении, крайне важно защитить органы дыхания от угарного газа. В этом могут помочь приложенная к лицу мокрая тряпка или бутылка объемом 2-5 литров.
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