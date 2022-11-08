Диетолог назвала наиболее подходящее время для ужина

Ужинать желательно за 3-4 часа до сна.
Фото: Ольга ДЕРЯБИНА
Диетолог Наталья Круглова рассказала, когда лучше всего ужинать, чтобы не перегружать желудок. Слова эксперта приводит News.ru.
Врач отметила, что принимать пищу желательно за 3-4 часа до сна. При этом выбор продуктов должен быть определенным.
− Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные овощи. В качестве белка можно выбрать молочные продукты – например, нежирный сыр или творог, − перечислила Наталья Круглова.
Также на ужин можно съесть мясо птицы, рыбу или морепродукты. В качестве гарнира подойдут гречка, булгур или нешлифованный рис.
Диетолог развеяла миф о запрете принимать пищу после шести вечера. По словам эксперта, это правило актуально только для тех, кто ложится спать рано.
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