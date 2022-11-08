Диетолог назвала наиболее подходящее время для ужина

Ужинать желательно за 3-4 часа до сна. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Диетолог Наталья Круглова рассказала, когда лучше всего ужинать, чтобы не перегружать желудок. Слова эксперта приводит News.ru.

Врач отметила, что принимать пищу желательно за 3-4 часа до сна. При этом выбор продуктов должен быть определенным.

− Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные овощи. В качестве белка можно выбрать молочные продукты – например, нежирный сыр или творог, − перечислила Наталья Круглова.

Также на ужин можно съесть мясо птицы, рыбу или морепродукты. В качестве гарнира подойдут гречка, булгур или нешлифованный рис.

Диетолог развеяла миф о запрете принимать пищу после шести вечера. По словам эксперта, это правило актуально только для тех, кто ложится спать рано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber