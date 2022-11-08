Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом под Новосибирском

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Фото: МВД по НСО
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, который перевернулся на трассе в Новосибирской области. Напомним, что ДТП произошло 8 ноября на территории Татарского района. В результате аварии погибла 7-летняя девочка.
— По предварительным данным районной ЦРБ, пострадали семь пассажиров. Одному из них медпомощь была оказана на месте, он в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался. Шесть человек в состоянии средней степени тяжести были помещены в хирургическое отделение больницы, — рассказали в региональном правительстве.
Напомним, что по сообщению регионального МВД водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и вылетел в кювет, где опрокинулся.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер