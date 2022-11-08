Под Новосибирском заметили крупную сову неясыть

Бородатая неясыть каждый год встречается в Новосибирске и окрестностях. Фото: предоставлено Сергеем

Новосибирец по имени Сергей встретил крупную сову во время прогулки по охотничьим угодьям Сузунского района. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

Мужчина успел сфотографировать птицу, пока она сидела на дереве. Однако что это был за вид – сибиряк не знает.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к биологу Алексею Яновскому. Ученый считает, что на снимке запечатлена бородатая неясыть.

− На фото довольно большая сова из рода неясытей. Это скорее всего бородатая неясыть. Бородатой ее называют из-за удлиненных черных перьев под клювом. А еще у нее светло-желтые глаза, − объяснил эксперт. – Чаще всего в регионе встречается длиннохвостая неясыть. У той глаза темно-коричневые. Бородатая неясыть – вторая по частоте встреч в Новосибирске и окрестностях.

По словам биолога, все неясыти сугубо лесные обитатели. Но в межсезонье они кочуют и могут встречаться в самых необычных местах, включая городские парки и даже скверы.

Эти птицы, как и другие совы, относятся к хищным. В их рацион питания входят грызуны и некоторые более мелкие пернатые.

− Неясыти ловят не только мышевидных, но и бурундуков с белками. Охотятся они ночью, когда из потенциальных жертв активны именно мыши, полевки и землеройки. Так что они редко добывают дневных зверьков вроде белок или птиц. Но зимой, когда день короткий, эти создания тоже могут оказаться в когтях у неясытей, − рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

В городах при искусственном освещении совы периодически караулят у мусорных контейнеров. Там они ловят крыс, голубей, ворон и галок.

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