Новосибирск оказался в конце рейтинга самых привлекательных городов России

Новосибирск набрал 923 голоса. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск занял 71 место в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России, набрав 923 голоса по итогам на 8 ноября. Всего же в рейтинге участвовало 83 города.

— Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом, — сообщили на сайте интернет-проекта «Город России. Национальный выбор».

Итоги голосования подведут 30 декабря 2022 года. Пока что в десятку лидеров входят Владивосток, за который проголосовало более 312 тысяч человек, Севастополь, Нальчик, Курск, Иваново, Уфа, Самара, Майкоп, Ярославль и на 10 месте Владимир — более 36 тысяч голосов.

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