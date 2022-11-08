Появились фото с перевернувшимся автобусом в Новосибирской области, в котором погибла 7-летняя девочка

В ДТП погибла 7-летняя пассажирка. Фото: МВД по НСО

Появились фото с перевернувшийся автобусом в Татарском районе Новосибирской области, в котором погибла 7-летняя девочка. Напомним, что в ДТП произошло 8 ноября.

— Пассажирка автобуса — девочка семи лет — от полученных травм скончалась на месте. Известно еще о пяти пострадавших пассажирах. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Характер травм уточняется. Всего в салоне находилось 14 пассажиров, — рассказали в региональном МВД.

Всего в автобусе было 14 пассажиров. Фото: МВД по НСО

Водителя освидетельствовали на месте. Выяснилось, что мужчина не был пьян. По сообщению прокуратуры, водитель вылетел в кювет и опрокинулся, потому что не справился с управлением из-за гололеда.

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