«Он был заплакан и от стресса написал»: в новосибирском детсаду воспитатели потеряли 2-летнего мальчика

Пропажу ребенка заметили только через десять минут. Фото: АСТ-54

В новосибирском детсаду воспитатели потеряли 2-летнего мальчика во время прогулки. По словам матери ребенка, ее сына кинулись искать только через десять минут после пропажи. Произошло ЧП 28 октября.

— Мне позвонила воспитатель и сказала, что мой ребёнок пропал... Вся жизнь пронеслась перед моими глазами — то, что я испытала, не передать словами... В считанные секунды я оделась и побежала в сад, — поделилась переживания женщина в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

По словам матери, когда она бежала к детскому саду, то увидела, что ее мальчика нашли. Воспитатели силой тащили упирающегося ребенка.

— Он перебирал ножками и не всегда успевал шагать. Увидев меня, они остановились и стали его успокаивать. Я подбежала, взяла сына на руки. Он был заплакан и от стресса написал, — рассказала женщина.

По ее словам, когда ребенок ушел, камеры в садике не работали и никто не знал, что мальчик пропал. Убежать с территории 2-летнему ребенку ничего не стоило — калитку в садике украли еще в апреле.

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