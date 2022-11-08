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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:15

Под Новосибирском на 3 года осудили браконьера за убийство 4 косуль

Также мужчину оштрафовали на 640 тысяч рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчине на два года запретили охотиться.

Мужчине на два года запретили охотиться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области Карасукский районный суд на три года лишил свободы браконьера, убившего 4 косуль. Произошла незаконная охота два года назад на территории охотничьего хозяйства «Южноозерное».

— Браконьера признали виновным по статье 258 УК РФ за браконьерство и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с запретом на деятельность в области охоты на 2 года, — сообщили в региональном Минприроды.

Также суд оштрафовал браконьера на 640 тысяч рублей в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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