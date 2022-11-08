Под Новосибирском на 3 года осудили браконьера за убийство 4 косуль

Мужчине на два года запретили охотиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области Карасукский районный суд на три года лишил свободы браконьера, убившего 4 косуль. Произошла незаконная охота два года назад на территории охотничьего хозяйства «Южноозерное».

— Браконьера признали виновным по статье 258 УК РФ за браконьерство и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с запретом на деятельность в области охоты на 2 года, — сообщили в региональном Минприроды.

Также суд оштрафовал браконьера на 640 тысяч рублей в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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