В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лесоруба, по вине которого погиб рабочий

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Фото: СУ СК РФ по НСО

Расследование уголовного дела в отношении лесоруба, по вине которого погиб рабочий, завершено в Новосибирской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Инцидент произошел 10 октября 2022 года. Двое мужчин заготавливали древесину в лесополосе, расположенной в Кыштовском районе. В какой-то момент обвиняемый заметил фрагмент сухого дерева. Сибиряк решил повалить сухостой на землю. Мужчина достал трос и принялся за работу – один конец веревки он прицепил к дереву, а второй – к трактору. После этого лесоруб нажал на газ.

− В результате преступных небрежных действий фрагмент дерева упал на находившегося недалеко от него потерпевшего, − рассказали в Следкоме.

Спустя некоторое время 33-летний потерпевший скончался в больнице.

В отношении 69-летнего лесоруба возбудили уголовное дело. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Сибиряк полностью признал свою вину. Уголовное дело уже направили в суд.

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