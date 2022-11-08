В Новосибирске директор компании, по чьей вине 9-летнего мальчика придавило деревом, предстанет перед судом

Дерево упало на мальчика, когда тот на велосипеде проезжал мимо. Фото: СК по НСО

В Новосибирске до суда дошло дело о халатности, из-за которой на 9-летнего велосипедиста упало дерево в Нарымском сквере. Директора «Горзеленхоза» обвиняют по статье 293 УК РФ за ненадлежащие исполнение должностных обязанностей. Максимальный срок, который грозит женщине, — 5 лет тюрьмы и трехлетний запрет занимать определенные должности.

— Обвиняемая, должна была следить за содержанием зеленых насаждений в сквере, своевременно выявлять аварийные деревья и вырубать их, однако не делала этого. В результате в июле этого года сухое дерево упало на 9-летнего велосипеда. Мальчик получил серьезные травмы, характеризующиеся как тяжкий вред здоровью, — пояснили в региональном Следственном комитете.

В прокуратуре области добавили, что руководитель вину не признала. А также, что отец пострадавшего потребовал возместить моральный и физический вред на сумму 11,5 миллионов рублей.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд.

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