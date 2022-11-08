Семьи мобилизованных новосибирцев смогут оформить выплаты через Госуслуги

Заявление на выплаты можно подать через Госуслуги. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирской области мобилизованные и их семьи теперь смогут оформить выплаты через Госуслуги. Это стало возможно после вступления в силу закона о поддержке призванных в ходе частичной мобилизации и их семей.

— Соответствующие постановления приняты Правительством региона, закон вступил в силу. Совместно с министерством цифрового развития и связи мы предусмотрели возможность получить выплату на основании одного документа — заявления. Их прием начат, как в МФЦ и центрах социальной поддержки региона, так и дистанционно, при помощи технических устройств, — сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева в ходе брифинга 8 ноября.

Напомним, что по последним подсчетам было подано более 2 тысяч заявлений на получение соцподдержки для мобилизованных и их семей. Всего же можно претендовать на три меры: 50% компенсация за услуги ЖКХ, льготное питание для детей школьников с 5 по 11 классы и 100% компенсация за детский сад.

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