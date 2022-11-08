Катается у мамы на спине: в Новосибирском зоопарке у беличьих саймири родился детеныш

Впервые беличьи саймири появились в зоопарке в 1991 году. Фото: кадр из видео
В Новосибирском зоопарке у беличьих саймири родился малыш. Детеныша с мамой сняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.
Ролик был снят в понедельник, 7 ноября. На нем подросший детеныш крепко держится на спине матери и так путешествует с ней по вольеру.
— Такой хорошенький! — умилилась Анна.
Малыш не слазил со спины матери, но очень любознательно рассматривал все вокруг, не боясь посетителей.
По сообщению зоопарка, впервые беличьи саймири поступили к ним в 1991 году. Через три года родился первый детеныш. Потом в 2006 году зоопарк получил еще несколько молодых особей, у которых малыши начали появляться только спустя пять лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер