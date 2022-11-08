Катается у мамы на спине: в Новосибирском зоопарке у беличьих саймири родился детеныш

Впервые беличьи саймири появились в зоопарке в 1991 году. Фото: кадр из видео

В Новосибирском зоопарке у беличьих саймири родился малыш. Детеныша с мамой сняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Ролик был снят в понедельник, 7 ноября. На нем подросший детеныш крепко держится на спине матери и так путешествует с ней по вольеру.

— Такой хорошенький! — умилилась Анна.

Малыш не слазил со спины матери, но очень любознательно рассматривал все вокруг, не боясь посетителей.

По сообщению зоопарка, впервые беличьи саймири поступили к ним в 1991 году. Через три года родился первый детеныш. Потом в 2006 году зоопарк получил еще несколько молодых особей, у которых малыши начали появляться только спустя пять лет.

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