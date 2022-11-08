Под Новосибирском многодетная семья спасла раненого щенка, найденного у магазина. Фото: предоставлено Ириной.

В Болотном многодетная семья спасала щенка. Несчастную девочку нашли у магазина. Она была ранена. Судя по всему, ее покусали другие собаки. Сибиряки забрали собачку с улицы, подлечили, а потом нашли её хозяев.

– Старшая сестра нашла щенка, когда шла домой, принесла её нам. Было уже 7 часов вечера. Клиники были закрыты. Мы обзванивали знакомых ветеринаров. Одна врач, Екатерина, согласилась открыть для нас больницу и зашить рану, – рассказала КП-Новосибирск Ирина, одна из сестер многодетной семьи.

По словам девушки, реабилитацией щенка в основном занималась их мама. Ставила собачке уколы, делала перевязки, кормила. Девочка быстро окрепла, стала игривой. Ластилась и ко взрослым, и к ребятишкам.

– Мы понимали, что животное домашнее. Поэтому я разместила в соцсетях объявление о ней. В скором времени откликнулась хозяйка. Она скинула мне фото собаки. Благодарила за помощь. Назвала нас людьми с большой буквы, – поделилась Ирина. – Собака сразу узнала хозяйку, когда та приехала за ней. Прижалась, обрадовалась. Было видно, что щеночка любят. Хозяева не знают, как собачка убежала. Обычно всегда, по их словам, она гуляла около дома.

Ирина добавила, что вся их семья, в которой пятеро детей, очень любят животных. Заботятся о них. Сейчас у них подрастают щеночки, которым сибиряки ищут любящие руки. Если вы готовы приютить малышей, можете позвонить по номеру: 8-913-983-17-07.

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