В Новосибирске ищут мужчину, напавшего на офис банка в Кировском районе

Напавшего на офис банка мужчину ищет новосибирская полиция.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напавшего на офис банка мужчину разыскивает новосибирская полиция. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.
Напомним, инцидент произошел 8 ноября в Кировском районе. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
На месте работала следственно-оперативная группа. В мероприятиях задействовали личный состав Управления уголовного розыска ГУ МВД России по НСО и сотрудников УМВД России по Новосибирску.
− Ориентировка с приметами злоумышленника направлена всем наружным нарядам полиции, − рассказали в МВД.
Подробности нападения на банк пока неизвестны.
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