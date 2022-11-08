В Новосибирске ищут мужчину, напавшего на офис банка в Кировском районе

Напавшего на офис банка мужчину ищет новосибирская полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напавшего на офис банка мужчину разыскивает новосибирская полиция. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, инцидент произошел 8 ноября в Кировском районе. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

На месте работала следственно-оперативная группа. В мероприятиях задействовали личный состав Управления уголовного розыска ГУ МВД России по НСО и сотрудников УМВД России по Новосибирску.

− Ориентировка с приметами злоумышленника направлена всем наружным нарядам полиции, − рассказали в МВД.

Подробности нападения на банк пока неизвестны.

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