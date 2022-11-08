В МЧС показали, как тушили экскаватор, вспыхнувший на стройке четвертого моста в Новосибирске

Причину пожара установят дознаватели ведомства. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали возгорание экскаватора в Новосибирске. Спецтехника вспыхнула днем во вторник, 8 ноября.

– Было установлено, что произошло возгорание в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Открытое горение ликвидировали в 15:16, – уточнили в МЧС.

Водитель находился на месте ЧП. Он не пострадал.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Было установлено, что произошло возгорание в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Открытое горение ликвидировали в 15:16. Фото: ГУ МЧС НСО.

Ранее сообщалось, что загорелся экскаватор, задействованный на стройке четвертого моста.

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