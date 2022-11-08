В МЧС показали, как тушили экскаватор, вспыхнувший на стройке четвертого моста в Новосибирске

Причину пожара установят дознаватели ведомства. Фото: ГУ МЧС НСО.
В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали возгорание экскаватора в Новосибирске. Спецтехника вспыхнула днем во вторник, 8 ноября.
– Было установлено, что произошло возгорание в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Открытое горение ликвидировали в 15:16, – уточнили в МЧС.
Водитель находился на месте ЧП. Он не пострадал.
Причину возгорания установят дознаватели МЧС.
Было установлено, что произошло возгорание в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Открытое горение ликвидировали в 15:16. Фото: ГУ МЧС НСО.
Ранее сообщалось, что загорелся экскаватор, задействованный на стройке четвертого моста.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер