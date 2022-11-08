В Бердске возле пункта мобилизованных в лагере «Гренада» ввели сухой закон

Возле пункта мобилизованных в лагере «Гренада» приостановили торговлю алкоголем.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Возле пункта мобилизованных в лагере «Гренада» приостановили торговлю алкоголем. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».
Речь идет о магазине, расположенном недалеко от лагеря. Его владелец сам принял решение ограничить продажу спиртных напитков.
Данный вопрос подняли на совещании в мэрии города Бердска. Вице-мэр Жанна Шурова напомнила, что по распоряжению губернатора НСО Андрея Травникова рядом с пунктами сбора мобилизованных запрещено продавать алкоголь. Однако местный магазин не входил в зону ограничения.
Тогда администрация города обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой распространить ограничения в том числе и на эту торговую точку. То есть нужно было подкорректировать границы, в пределах которых продавать спиртное нельзя.
− В данный момент владелец магазина сам пошел навстречу и приостановил торговлю алкоголем, − отметила Жанна Шурова.
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