В Новосибирске мотоциклист разбился, влетев на скорости в столб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях появилось видео жесткого ДТП с мотоциклистом, которое случилось в Новосибирске. Авария произошла в минувшие выходные, но кадры момента ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во вторник, 8 ноября.

– Водитель отечественного седана «ВАЗ-2101» подрезал мотоциклиста, который вылетел с дороги. После чего мотоциклист врезался в столб возле дома №201 на улице Кирова, – уточнили в группе.

Очевидцы сообщили, что мотоциклист выжил. Его с различными травмами госпитализировали.

Комментаторы сочли, что байкеру повезло в том, что он остался жив.

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