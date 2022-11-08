В Новосибирске на стройке четвертого моста загорелся экскаватор. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 8 ноября, в Новосибирске на левом берегу вспыхнул экскаватор. Видео с полыхающей техникой появилось в соцсети.

– Горит экскаватор, задействованный на стройке четвертого моста, – рассказали в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что пламя полностью охватило кабину экскаватора.

Как уточнили КП-Новосибирск в региональном ГУ МЧС, на место ЧП выехали пожарные. Детальную информацию об инциденте в ведомстве предоставят позже.

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