Сибиряк, чтобы не лишиться малиновой «Лады», продал лошадь соседу. Фото: УФССП по НСО.

Житель села в Новосибирской области задолжал организации 226 500 рублей. От погашения долга скрывался. На прием к приставу не приходил. Также он должен был погасить исполнительский сбор в сумме 16 700 рублей. Но приставы нашли метод, который замотивировал 52-летнего должника рассчитаться.

– Судебный пристав-исполнитель обнаружила автомобиль должника — Lada Granta. На месте составила акт о наложении ареста на имущество должника. Разъяснила владельцу о наступлении уголовной ответственности, в случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи данного имущества, – сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Сибиряк испугался, что потеряет малиновую «Ладу». За 10 дней он нашел деньги. Известно, что для этого сельчанин пропал свою лошадь соседу. Это позволило ему полностью оплатить долг, а также исполнительский сбор. Малиновую «Ладу» мужчине вернули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер