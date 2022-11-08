В Кировском районе Новосибирска неизвестный напал на банк

Неизвестный напал на офис банка в Кировском районе.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Во вторник, 8 ноября, неизвестный напал на офис банка, расположенный в Кировском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по региону.
В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на финансовую организацию. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Оказалось, что злоумышленнику удалось скрыться.
− Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его задержание, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.
Злоумышленника ищут сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по НСО и УМВД России по Новосибирску. Всем наружным нарядам полиции разослали ориентировку с приметами нападавшего.
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