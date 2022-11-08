В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку, которая не вернулась домой от подруги. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропала 15-летняя девочка – Ситникова Виктория. Она не вернулась домой от подруги. Местонахождение ребёнка неизвестно с 28 октября.

– Заявку получили сегодня. В день пропажи отпросилась у родных пойти к подруге. К сожалению, никто не знает, что это за подруга: нет ни контактов, ни адреса. Домой не вернулась. Пару дней назад пропавшая вышла на связь с родными. Сказала, что с ней все в порядке. Но домой не вернулась. Ранее девочка не уходила из дома. Бывало, что ночевала у подруг, но утром возвращалась домой, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы подростка: рост 165 см, нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза.

Была одета в темно-зеленую куртку, черную кепку, черные кроссовки.

Если вы знаете, где сейчас Вика, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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